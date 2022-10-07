Время бежит.

Разработчики из NetherRealm Studios совместно с издательством Warner Bros. Games опубликовали трейлер по случаю юбилея Mortal Kombat — игровому сериалу исполняется 30 лет. В ролике авторы в довольно сжатом формате вспомнили основы и показали пути развития отдельных направлений вселенной.

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Ещё в трейлере разработчики показали видеозаписи сессий захвата движений для разных игр серии Mortal Kombat, но на этом весь пиетет, связанный с такой круглой датой, заканчивается. Анонсов новых не случилось, зрителям выдали лишь дежурное спасибо фанатам, которые поддерживали игровой сериал все эти 30 лет.

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Вне всяких сомнений, анонс будет — просто он случится ровно тогда, когда это будет нужно. Уж простите за банальность. Вполне возможно, что мы увидим не только новую игру, но ещё фильм или даже анимационный сериал по Mortal Kombat. Сейчас это особенно актуально.