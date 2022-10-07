Особенности не то чтобы особенные, но они есть.

После того как PC-гейминг стал набирать популярность, в среде разработчиков игр возникла мода на заискивание с PC-геймерами. Специально для них выпускают видеоролики с демонстрацией возможностей компьютерных версий игр и насколько они превосходят консольные аналоги. Не стала придумывать ничего нового и Infinity Ward, выложившая сегодня видеоролик с особенностями PC-версии Call of Duty Modern Warfare II.

реклама

Особенностей не то чтобы много, но их всё же решили перечислить в специальном видео. Так, Call of Duty Modern Warfare II порадует поддержкой разрешения вплоть до 4K, ультраширокоформатных мониторов, сотнями опций кастомизации, а также античитерской защитой Ricochet. Полагаем, более совершенная графика сама собой разумеется и в отдельном упоминании не нуждается.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Call of Duty Modern Warfare II назначен на 28 октября. PC-версию можно будет приобрести (но не в России) как в Steam, так и в Battle.net. Какому магазину отдадут предпочтение большинство геймеров, думаем, уточнять не надо.