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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Особенности PC-версии Call of Duty Modern Warfare II — в свежем трейлере
Особенности не то чтобы особенные, но они есть.
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После того как PC-гейминг стал набирать популярность, в среде разработчиков игр возникла мода на заискивание с PC-геймерами. Специально для них выпускают видеоролики с демонстрацией возможностей компьютерных версий игр и насколько они превосходят консольные аналоги. Не стала придумывать ничего нового и Infinity Ward, выложившая сегодня видеоролик с особенностями PC-версии Call of Duty Modern Warfare II.

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Особенностей не то чтобы много, но их всё же решили перечислить в специальном видео. Так, Call of Duty Modern Warfare II порадует поддержкой разрешения вплоть до 4K, ультраширокоформатных мониторов, сотнями опций кастомизации, а также античитерской защитой Ricochet. Полагаем, более совершенная графика сама собой разумеется и в отдельном упоминании не нуждается.

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Релиз Call of Duty Modern Warfare II назначен на 28 октября. PC-версию можно будет приобрести (но не в России) как в Steam, так и в Battle.net. Какому магазину отдадут предпочтение большинство геймеров, думаем, уточнять не надо.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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