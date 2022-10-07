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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
God of War Ragnarok отправилась в печать
Релиз — через месяц.
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Как и во всех подобных новостях, мы отмечаем, что хоть само событие отправки игры в печать уже давно утратило свой смысл, но в качестве традиции продолжает отмечаться разработчиками как важная веха в процессе создания проекта. Сегодня с соответствующим заявлением выступили разработчики из Sony Santa Monica: приключенческий экшен God of War Ragnarok, как это модно выражаться в среде любителей калек с английского языка, «ушёл на золото».

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Технически это означает только одну вещь: проект добрался до статуса полной готовности к релизу, дальше уже дело за малым: дождаться указанной даты и, если в этом есть необходимость, выпустить так называемый патч первого дня.

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God of War Ragnarok выйдет в свет 9 ноября на консолях PlayStation. В России легально и без танцев с бубном проект получить нельзя.

#god of war ragnarok
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REY_B_
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Ultimauser
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Ядрило
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