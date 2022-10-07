Это настолько странно, что даже в чём-то гениально.

Отношение игроков к DRM-защитам сугубо отрицательное: мало того что их внедрение представляет собой недоверие разработчиков к геймерам, так и вдобавок нередко подобные системы влекут за собой пусть и не критические, но всё же снижения производительности защищаемых игр. Сегодня журналисты «Игромании» побеседовали с главой отвечающей за отечественный экшен Atomic Heart студии Mundfish Робертом Багратуни, и в беседе, в частности, была затронута тема DRM.

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По словам Багратуни, студия пока не определилась с тем, какая конкретно DRM-защита будет применена в Atomic Heart, но она определённо будет и, скорее всего, выбор по итогу падёт на Denuvo. Стоит отметить, что Denuvo обладает самой неоднозначной репутацией среди DRM-систем и, согласно независимым исследованиям, пагубно влияет на производительность. В Mundfish не готовы прокомментировать, действительно Denuvo снижает производительность защищаемых игр, но на случай, если это действительно так, то, как рассчитывают в студии, система «умного» сглаживания DLSS позволит нивелировать просадки в частоте кадров.

Как быть геймерам, не имеющим видеокарт с DLSS, не уточняется. Впрочем, технологии AMD FSR и Intel XeSS являются своеобразными аналогами «умного» сглаживания от NVIDIA.

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План по выпуску Atomic Heart текущей зимой сохраняется. Напомним, что в российском регионе купить Atomic Heart можно будет только через сервис VK Play. Чтобы получить игру в Steam, нужно будет мухлевать с регионами. Да и нужно ли заморачиваться, учитывая, что в Steam до сих пор не решаются проблемы с приёмом оплаты из России, вопрос риторический.