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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В системных требованиях A Plague Tale Requiem прописались GeForce RTX 3070 и Core i7-8700K
При этом обеспечит такая система высокие настройки только в 1080p@60 fps.
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Релиз A Plague Tale Requiem приближается семимильными шагами, поэтому пора бы уже и честь знать, опубликовав подробные системные требования новинки. Разработчики из Asobo Studio сегодня выступили с соответствующей публикацией в Twitter. Исходя из опубликованной информации, A Plague Tale Requiem отличается высокими требованиями к «начинке» компьютера.

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Не будем переливать из пустого в порожнее и перейдём сразу к делу. Минимальные требования (разрешение 1080p, 30 кадров в секунду, низкие настройки качества):

  • процессор: Intel Core i5-4690K или AMD FX-8300;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 590;
  • 55 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10 с обновлением не древнее 20H1.

Рекомендованные требования (разрешение 1080p, 60 кадров в секунду, ультравысокие настройки качества):

  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • 55 Гбайт свободного пространства на накопителе (желательно SSD);
  • операционная система Windows 10 с обновлением не древнее 20H1.
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По всей видимости, рекомендованные требования составлялись с учётом трассировки лучей. В противном случае они выглядят ну чрезмерно высокими. Релиз «Реквиема» назначен на 18 октября.

#asobo studio #a plague tale requiem
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