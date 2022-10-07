Амбиции и в оригинальной Cyberpunk 2077 были. Главное — что на выходе.

Как вы все уже прекрасно знаете, CD Projekt RED метит в то, чтобы создать полноценный сиквел Cyberpunk 2077. Это главная причина, по которой для оригинальной Cyberpunk 2077 выйдет только одно сюжетное дополнение: ресурсы будут перенаправлены на производство продолжения. Сегодня финансовый руководитель студии Пётр Нелюбович позволил себе углубиться в планы компании и рассказал, что в перспективе коллектив, который будет отвечать за сиквел, рассчитывают увеличить ещё на 350—500 человек.

реклама

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По всей видимости, планы у CD Projekt RED на продолжение Cyberpunk 2077 поистине наполеоновские. А это значит, что релиза сиквела мы не увидим даже в среднесрочной перспективе. Радоваться тоже пока преждевременно: планы планами, но реальность зачастую диктует свои условия, которые с планами могут не сочетаться. В Cyberpunk 2077 тоже предполагалось куда больше геймплейных возможностей, но что получилось на релизе, мы все прекрасно помним.