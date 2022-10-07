Как вы все уже прекрасно знаете, CD Projekt RED метит в то, чтобы создать полноценный сиквел Cyberpunk 2077. Это главная причина, по которой для оригинальной Cyberpunk 2077 выйдет только одно сюжетное дополнение: ресурсы будут перенаправлены на производство продолжения. Сегодня финансовый руководитель студии Пётр Нелюбович позволил себе углубиться в планы компании и рассказал, что в перспективе коллектив, который будет отвечать за сиквел, рассчитывают увеличить ещё на 350—500 человек.
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По всей видимости, планы у CD Projekt RED на продолжение Cyberpunk 2077 поистине наполеоновские. А это значит, что релиза сиквела мы не увидим даже в среднесрочной перспективе. Радоваться тоже пока преждевременно: планы планами, но реальность зачастую диктует свои условия, которые с планами могут не сочетаться. В Cyberpunk 2077 тоже предполагалось куда больше геймплейных возможностей, но что получилось на релизе, мы все прекрасно помним.