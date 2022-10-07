Называется он, как и всё гениальное, просто — EA app.

В своё время Electronic Arts сообщила, что проект Origin, посредством которого компания в добровольно-принудительном порядке продавала PC-версии всех своих игр на протяжении десяти лет, подходит к концу и откроет дорогу молодым. Учитывая, что игры Electronic Arts после восстановления отношений с Valve параллельно продаются и в Steam, смысл в подобном действии проследить непросто, но это всё же случилось. Сегодня клиент EA app, а именно так отныне называется «лончер» (launcher, загрузчик, клиент), вышел из стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим на Windows. Версии для macOS пока нет — там сохранён Origin.

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Если верить Electronic Arts, то EA app представляет собой «шустный» игровой клиент для PC, отличающийся минималистичным, но при этом удобным дизайном, с полной присущей аналогичным программам функциональностью.

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Сохранённые игры, список друзей, которые имелись у вас ранее на Origin, будут перенесены в EA app.