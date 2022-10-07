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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Судебное разбирательство между Twitter и Илоном Маском отменено
При условии, что он купит компанию к 28 октября.
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Как поясняет CNBC, судья Кэталин Маккормик (Kathaleen McCormick) удовлетворила ходатайство адвокатов Илона Маска (Elon Musk) отменить назначенное на 17 октября судебное заседание по иску Twitter, поскольку миллиардер выразил готовность завершить сделку на оговорённых в апреле условиях к 28 октября. По словам представителей Маска, к этой дате у него появится необходимая сумма для покупки активов Twitter по цене $54,20 за штуку.

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Источник изображения: Getty Images

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Данный шаг вызвал лёгкую панику среди представителей законных интересов Twitter, поскольку они убеждены, что Маску будет использовать данную возможность для дальнейшего затягивания оформления сделки и поисков причин избежать приобретения активов на указанных условиях. По словам адвокатов Twitter, представитель одного из инвестиционных банков, у которых Маск должен был занять деньги для оплаты сделки, новая заявка на выделение средств до сих пор не оформлена, а предыдущая истекла ещё в июле. Судья с пониманием отнеслась к данным доводам, а потому заявила, что в случае неспособности Илона Маска завершить сделку к 28 октября судебное разбирательство будет продолжено в ноябре.

#илон маск #twitter #сделка #судебное разбирательство #илон маск и twitter
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