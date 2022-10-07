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Разработчики из Acme Gamestudio выпустили обзорный трейлер ролевого экшена Asterigos: Curse of the Stars. В свежем наглядном материале авторы рассказывают об основных особенностях проекта. Тут и систему прокачки показали, и про улучшения снаряжения тему подняли, и даже некоторых боссов показали.

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Сама Asterigos: Curse of the Stars — это ролевой экшен, авторы которого явно черпали вдохновение у souls-подобных проектов. Главная героиня Хильда отправляется в проклятый город, чтобы отыскать и спасти своего отца.

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Проект должен поступить в продажу 11 октября на ПК, PlayStation и Xbox.