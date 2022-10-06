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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, ремейк System Shock выйдет в марте следующего года
Увы, не раньше. А вот позже — вполне возможно.
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Точной даты выхода ремейка System Shock до сих пор объявлено не было, но мы, по всей видимости, уже вплотную приблизились к этому событию. Сегодня внимательные пользователи портала SteamDB заметили, что дата выхода ремейка в Steam сменилась на «Март 2023-го». Ранее предполагалось, что проект поступит в продажу до конца текущего календарного года, поэтому справедливо будет предположить, что запуск новинки таки отложили на несколько месяцев.

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Официально разработчики из Nightdive Studios случившееся пока никак не прокомментировали, но предположим, что заявление коллектива не заставит себя долго ждать.

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Ремейк System Shock является одним из современных долгостроев. Его анонс состоялся осенью 2015-го, затем последовала череда элементов производственного ада, но затем всё стабилизировалось. В последний раз девелоперы выходили на связь в конце лета, и с тех пор — опять тревожная тишина.

#nightdive studios #system shock
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