До сегодняшнего дня разработчики из Striking Distance совместно с Гленом Скофилдом не уточняли, сколько конкретно времени уйдёт на прохождение их космического хоррора The Callisto Protocol, но дата релиза неумолимо приближается, и столь важную геймплейную информацию, которая напрямую влияет на комфортное для конечного пользователя соотношение цена/продолжительность, всё-таки имеет смысл озвучить.
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В беседе с журналистами издания EDGE Скофилд пояснил, что пройти кампанию The Callisto Protocol можно примерно за 12—14 часов, в зависимости от торопливости конкретного игрока. Речь, впрочем, идёт именно о прохождении кампании, без учёта переигровок с так называемыми альтернативными путями.
Что подразумевается под этими альтернативными путями, пока не уточняется. Обо всём узнаем 2 декабря.