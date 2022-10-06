Если ускориться, то можно и за 12 управиться.

До сегодняшнего дня разработчики из Striking Distance совместно с Гленом Скофилдом не уточняли, сколько конкретно времени уйдёт на прохождение их космического хоррора The Callisto Protocol, но дата релиза неумолимо приближается, и столь важную геймплейную информацию, которая напрямую влияет на комфортное для конечного пользователя соотношение цена/продолжительность, всё-таки имеет смысл озвучить.

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В беседе с журналистами издания EDGE Скофилд пояснил, что пройти кампанию The Callisto Protocol можно примерно за 12—14 часов, в зависимости от торопливости конкретного игрока. Речь, впрочем, идёт именно о прохождении кампании, без учёта переигровок с так называемыми альтернативными путями.

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Что подразумевается под этими альтернативными путями, пока не уточняется. Обо всём узнаем 2 декабря.