Как там в своё время говорили про «незаменимых»? Ошибались, к слову.

Как нам всем теперь хорошо известно, за последние двенадцать месяцев из студии ZA/UM, подарившей миру замечательную Disco Elysium, ушли сразу несколько ключевых сотрудников, включая геймдизайнера и сценариста. На этом фоне вокруг будущего данного коллектива с подачи «журналистов» начали сгущаться тучи, и вот, теперь экс-сотрудник ZA/UM Мартин Луига добавил масла в огонь этой неуверенности.

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По словам господина Луига, всех ключевых разработчиков попросту уволили, поставив их перед свершившимся фактом принятия соответствующих решений. Учитывая важность данных разработчиков (в том числе, очевидно, и себя) для студии, Луига считает, что такая утрата невосполнима, и вряд ли в своём текущем виде ZA/UM станет, а если и станет, то способна создать сиквел Disco Elysim.

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Стоит отметить, что данное заявление господина Луига не следует воспринимать как своеобразную оду самому себе. В подобных жанрах и бюджетах роль конкретной личности действительно имеет большое значение, и потеряв её, процесс неизбежно уходит не в ту сторону. И злорадствовать, вспоминая про «незаменимых не бывает», конкретно в этом случае не стоит. К чему приводит замена незаменимых в игровой индустрии, каждый может взглянуть самостоятельно, посмотрев на её AAA-сегмент.