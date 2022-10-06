«Спаси себя сам», что называется.

Разработчики из студии Tequila Works, которые ранее подарили нам атмосферное приключение Rime, выпустили ещё в 2019 году приключенческий хоррор Gylt. Проект был представлен исключительно на «облачной» платформе Google Stadia, о закрытии которой мы узнали буквально на днях.

реклама

Именно из-за закрытия Google Stadia у сотрудников Tequila Works появилась возможность избавиться от «оков эксклюзивности» и выпустить хоррор Gylt на других платформах. Релиз намечен на 2023 год, но с полным списком целевых игровых устройств, на которых будет доступен Gylt, авторы ещё не определились.

Gylt рассказывает историю девочки-подростка Салли, которая отправляется в тёмный мир из альтернативной реальности, чтобы спасти там свою кузину. По ходу дела героине нужно будет решать головоломки, выполнять задания и сражаться с жуткими монстрами. В инвентаре Салии особое место занимает фонарик, чей свет помогает бороться с недругами. Не Alan Wake, но механика схожая.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Gylt была принята публикой без особых восторгов: 68 % рейтинга критиков (18 рецензий) и 7,0 среднего балла игроков на агрегаторе Metacritic. Может быть, публика Stadia слишком придирчивая, кто знает.