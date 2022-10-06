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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Хоррор Gylt, выпущенный в 2019 году эксклюзивно на Google Stadia, спешит расширить платформенную географию
«Спаси себя сам», что называется.
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Разработчики из студии Tequila Works, которые ранее подарили нам атмосферное приключение Rime, выпустили ещё в 2019 году приключенческий хоррор Gylt. Проект был представлен исключительно на «облачной» платформе Google Stadia, о закрытии которой мы узнали буквально на днях.

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Именно из-за закрытия Google Stadia у сотрудников Tequila Works появилась возможность избавиться от «оков эксклюзивности» и выпустить хоррор Gylt на других платформах. Релиз намечен на 2023 год, но с полным списком целевых игровых устройств, на которых будет доступен Gylt, авторы ещё не определились.

Gylt рассказывает историю девочки-подростка Салли, которая отправляется в тёмный мир из альтернативной реальности, чтобы спасти там свою кузину. По ходу дела героине нужно будет решать головоломки, выполнять задания и сражаться с жуткими монстрами. В инвентаре Салии особое место занимает фонарик, чей свет помогает бороться с недругами. Не Alan Wake, но механика схожая.

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Gylt была принята публикой без особых восторгов: 68 % рейтинга критиков (18 рецензий) и 7,0 среднего балла игроков на агрегаторе Metacritic. Может быть, публика Stadia слишком придирчивая, кто знает.

#tequila works #gylt
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