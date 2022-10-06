Быть может, релиз Call of Duty Modern Warfare II и состоится только в самом конце этого месяца, но разработчики решили не ждать у моря погоды и опубликовали сопутствующий видеоролик сегодня, за три недели до выхода проекта. Удивляться этому решению не приходится: оно осуществляется повсеместно в игровой индустрии, поэтому лучше приступить к просмотру.
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Напоминаем, что Call of Duty Modern Warfare II — это продолжение цикла перезапусков «современных» игр серии Call of Duty. В рамках сюжетной кампании мы отправимся в Мексику и положим конец местному наркокартелю. Попутно также предстоит посетить массу других государств, прочувствовать всю мощь местной «серой морали», ну и встретиться со старыми знакомыми персонажами, включая капитана Прайса и Гоуста.
Релиз назначен на 28 октября на всех актуальных платформах.