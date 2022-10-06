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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Бразильские антимонопольщики не нашли нарушений в сделке между Microsoft и Activision Blizzard и одобрили её
Кому что не нравится — всегда могут перейти на другую платформу. Справедливо отметили бразильцы.
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Сегодня сделка между Microsoft и Activision Blizzard стала ещё на один шаг ближе к завершению. Как известно, чтобы процесс пошёл дальше, компаниям необходимо пройти согласования в антимонопольных органах всех стран, в которых они официально представлены. Одним из первых сделку одобрил антимонопольный регулятор Бразилии.

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Как прокомментировали в ведомстве, никаких препятствующих одобрению сделки причин найдено не было. Безусловно, после слияния компаний пользователи PlayStation могут столкнуться с фактом уменьшения числа доступных на их платформе игр, но с другой стороны, как отмечают в Бразилии, ничто не мешает им перейти с платформы PlayStation на Xbox или PC. Если вам кажется, что данное заявление как-то противоречит самой сути ведомства и приводит к монополизации и разрушению конкурентного рынка, то вы правы. Но, видимо, у бразильского регулятора свои понятия о монополиях и конкуренции.

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Европейский коллективный антимонопольный орган должен будет вынести своё решение по сделке до середины ноября, а британский — до весны. Если всё пойдёт по плану, а оно, с вероятностью, близкой к стопроцентной, будет именно так, то формально сделка будет завершена до июля 2023-го. После чего игровое подразделение Microsoft станет в несколько раз крупнее.

#microsoft #activision blizzard
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