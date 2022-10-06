Теперь мэтр устами героя будущей игры гениально вопрошает: «Кто я?».

Хидео Кодзима относится к тому классу разработчиков, которых хлебом не корми, дай понагнетать какую-то ненужную таинственность и прочие элементы предпродажной/преданонсной подготовки. Недавно стало известно, что новый проект студии Кодзимы будет представлен в декабре в рамках The Game Awards 2022, теперь же мэтр опубликовал следующий загадочный тизер новинки.

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В качестве тизера выступает чёрный фон с логотипом студии Kojima Productions и словами Where Am I? («Где я?»). Раньше Кодзима публиковал похожий тизер, но со словами «Кто я?». Строго говоря, подобные промоакции, представляющие собой привет из начала нулевых, несут мало пользы для продвижения проекта, но в кругу общения мэтра об этом, видимо, пока не знают.

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Над чем может работать студия Кодзимы, слухов гуляет великое множество. В основном они сходятся к двум вариантам: продолжение Death Stranding или же перезапуск Silent Hill.