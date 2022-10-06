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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard решила отказаться от требования привязки телефона к учётной записи Overwatch 2
Для большинства игроков. Меньшинству придётся его привязывать.
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Компания Blizzard продолжает быть компанией традиций, поскольку её запуски игр традиционно проходят через пень-колоду. К сожалению, не стал исключением и геройский шутер Overwatch 2, встретивший релиз часовыми очередями, «вылетами» с серверов и проблемами с привязкой номера телефона к учётной записи, что стало одним из новых требований, призванных бороться со «смурфингом» и читерами. И если первые две проблемы сами собой рассосутся вследствие закономерного снижения резко возросшего на релизе интереса к проекту, то с привязкой телефона так просто задачка не решится.

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Впрочем, это вовсе не помешало Blizzard найти этот самый простой вариант: отныне для «большинства игроков» требование привязки номера телефона к учётной записи снимается. Это правило будет касаться всех, кто перешли в Overwatch 2 из первой части, и кто ранее (с 9 июня 2021 года) связали (на консолях) учётные записи с сервисом Battle.net.

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Это отнюдь не означает, что Blizzard будет смягчать свою приверженность борьбе с агрессивным поведением в Overwatch 2. Новые учётные записи, а также старые несвязанные с Battle.net учётные записи всё также будут требовать у вас привязки номера телефона. Делается это в том числе с целью противодействия читерам, число коих в игре, перешедшей на условно-бесплатные рельсы, при ином раскладе могло превышать все мыслимые допустимые пределы.

#blizzard #overwatch 2
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