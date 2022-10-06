Вместо этого попробуют отыскать частные средства.

Сведения о том, что в России начнут активно создавать отечественный конкурентоспособный игровой движок, дабы обезопасить свою игровую индустрию от возможных истерик со стороны западных IT-компаний, начали поступать ещё весной. К сожалению, авторы идеи не придумали ничего лучше, как попросить под это, безусловно, важное, но отнюдь не первостепенное дело, государственное финансирование. Минцифры РФ такому развитию событий не радо и всячески старается исключить вложения государственных средств в данное предприятие.

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Недавно, например, глава министерства Максут Шадаев, выступая в Госдуме, отметил, что хоть предложение представителей игровой индустрии и здравое, имеющее под собой крепкие основания, но сам по себе отечественный игровой движок — это «болезненная история», которая может влететь в копеечку и которая при этом «плохо монетизируется».

По словам Шадаева, в Минцифры рассчитывают, что ведомству удастся найти частных инвесторов и привлечь их к данному предприятию. Если верить сведениям «Ведомостей», то такой инвестор уже найден, но кто это (или что это за фирма), не уточняется.

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О грантах на создание игр на отечественном движке, по словам Шадаева, говорить пока тоже рано: самого движка ещё даже на бумаге нет; о каких играх в такой ситуации вообще может вестись речь.