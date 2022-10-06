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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Тематика будущих расширений для стратегии Crusader Kings 3 кардинально изменится
Как именно — авторы пока не уточняют.
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Paradox Interactive опубликовала новый дневник разработки стратегии Crusader Kings 3, в котором речь пошла о будущем игры. Авторы подчеркнули, что внимание ключевым компонентам будет уделяться всё такое же — то есть, акцент на персонажах, свободе выбора игрока и прочие вещи никуда не денутся.

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В этом году Paradox Interactive уже выпустила для стратегии Crusader Kings 3 три расширения: Fate of Iberia, Royal Court и Friends & Foes. До конца текущего года должно быть выпущено ещё одно, а в следующем — ещё четыре. Но в случае с новым годом авторы собираются изменить подход в проектировании расширений.

Так, расширения 2023-го года будут объединены в условный сезонный пропуск, весь контент будет исполнен в единой тематике. Сначала выйдет большое расширение с центральной темой набора, после чего появятся более мелкие, но дополняющие основное DLC «допы».

Саму центральную тему нового года представители Paradox Interactive раскрывать не спешат, но намекают, что она будет больше относиться к, скажем так, ролевой стороне Crusader Kings 3. Связь между картой и персонажем укрепится, но на этом из подробностей всё.

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Напомним, Crusader Kings 3 доступна сейчас на ПК, Playstation 5 и Xbox Series X|S. В магазине Steam у игры есть 92 % положительных отзывов из более 53 тысяч написанных.

#paradox interactive #crusader kings 3 #paradox development studio
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