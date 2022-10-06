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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск и Twitter постараются достичь соглашения в ближайшее время
Они могли сделать это уже сегодня.
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Заявление Илона Маска (Elon Musk) о готовности купить активы Twitter на объявленных в апреле условиях, как поясняет Reuters, автоматически не останавливает подготовку к судебному заседанию, которое намечено на 17 октября. Более того, сам Илон Маск должен на этой неделе будет дать показания по этому делу под присягой. Судья пока не получила от сторон спора заявлений с требованием приостановить подготовку к слушаниям по делу, а сделка пока не оформлена и соглашение сторон не достигнуто.

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Источник изображения: Reuters

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Первоначально сделать первый шаг к примирению Twitter и Илон Маск рассчитывали уже в среду, но разного рода формальности затянули процесс. Тем не менее, соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие дни, ведь до начала судебного заседания остаётся не так много времени. Загвоздка, помимо прочего, может заключаться в условиях, на которых Илон Маск готов купить акции Twitter по цене $54,20 за штуку. Если миллиардеру не удастся найти необходимую сумму на покупку акций компании, то сделка может считаться несостоявшейся. Напомним, при заявленной цене акций капитализация Twitter достигнет $44 млрд, и хотя некоторая часть необходимой суммы у Маска уже есть, и он также владеет пакетом акций Twitter менее 10%, некоторые источники считают, что ему придётся занять ещё около $2-3 млрд, либо продать акции Tesla на пропорциональную сумму. Текущий курс акций Twitter приблизился к $51,30, а вот акции Tesla потеряли в цене 3,5%.

#илон маск #twitter #сделка #илон маск и twitter
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