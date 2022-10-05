Так у Blizzard, как у служб ЖКХ — зима всегда внезапно приходит.

Blizzard — компания, которая ценит традиции. Запуск новых игр, аддонов, «ивентов» — всё это у неё сопровождается чудовищными по своим масштабам проблемами с серверной инфраструктурой. Безусловно, как и ливневые канализации в городах средней полосы не строятся с расчётом на тропические ливни, так и серверная инфраструктура не готовится к резкому и массовому наплыву геймеров. Тем не менее, иногда высвобождать дополнительные мощности всё же стоит, особенно, когда речь идёт о релизе свежего блокбастера.

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Blizzard этого делать не стала, в итоге уже второй день в Overwatch 2 под вечер наблюдаются проблемы с заходом в игру. Пользователи жалуются, что их выбрасывает из матчей, многие из которых проходят в рейтинговом режиме, после чего они попадают в длинную очередь, тем самым не имея возможности быстро заново подключиться к идущему матчу.

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С течением времени ажиотаж вокруг Overwatch 2 закономерно снизится — новички наиграются, а бывалые геймеры осознают, что в новинке крайне мало новых идей — и проблема исчезнет сама собой. Жаль только, что в Blizzard подобные немаловажные задачи пускают на самотёк.