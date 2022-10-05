Вчера открылся доступ к Overwatch 2 — проекту, который разработчики из Blizzard гордо именуют сиквелом своего популярного в своё время геройского шутера. Ещё на этапе открытого бета-тестирования критики прекрасно поняли, что для звания продолжения изменений в игре чудовищно мало, и все их можно было уложить в рамки большого обновления первой части, но такова уж природа маркетинга: считается, что проекты с цифрой «2» продаются лучше оригиналов.
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После формального запуска Overwatch 2 в релиз рецензенты и критики опубликовали свои рецензии. В которых, впрочем, было повторено всё то же, что уже заявлялось по итогам бета-тестирований. А именно: безусловно, изменения в Overwatch имеются, но назвать их существенными настолько, чтобы оправдать статус сиквела, не представляется возможным.
По словам обозревателей, новинка ощущается как более динамичная и «бодрая» версия Overwatch, в которой внедрена масса полезных нововведений, таких, как полноценная таблица матча и система меток на поле боя a-la Apex Legends, однако в общем и целом проект выглядит просто как крупное обновление первой части. К которой, к слову, ничего крупного не выходило на протяжении трёх с лишним лет.
Overwatch 2 доступна в том числе в РФ и РБ, так что если у вас ранее имелась учётная запись Battle.net с оригинальной Overwatch, то никаких проблем с запуском возникнуть не должно.