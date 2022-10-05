Вместе со стартом предварительных заказов на ремейк Dead Space, от стоимости которого многие игроки уже успели, мягко говоря, очень сильно удивиться, появились и системные требования новинки. Они вполне щадящие, если вспомнить, что на дворе конец 2022 года. Не будем толочь воду в ступе и перейдём сразу к делу.
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Минимальные требования выглядят следующим образом:
- процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 2600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования уже чуть посерьёзнее:
- процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT;
- операционная система Windows 10.
Как видите, системные требования пока, несмотря на близость релиза, который назначен на 27 января, в значительной степени недоработаны. Невообразимо низкие требования к месту на накопителе (6 Гбайт и 8 Гбайт для минимальных и рекомендованных требований соответственно), которые мы даже не стали вносить в табличку, яркое тому свидетельство. Возможно, и другие требования будут скорректированы по мере приближения к релизу.