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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймеры неприятно удивлены стоимостью ремейка Dead Space
$60 на PC, $70 — на консолях. Откровенный перебор даже с учётом бешеной инфляции.
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После того как игровая индустрия наполовину превратилась в перевыпуски и переосмысления уже ранее вышедших игр, разработчики и издатели расслабились и стали устанавливать за подобные товары ценники, как будто за совершенно новые разработки с нуля. Естественно, игроков такое положение дел совсем не устраивает, и когда вчера в мире (кроме «санкционированных» стран вроде России) стартовали предварительные заказы на ремейк Dead Space, геймеры лишь убедились в том, что в индустрии творится форменный беспредел.

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Так, стандартное издание ремейка Dead Space на PC предлагается за $60, а на консолях — за $70. Часть геймеров недоумевает, почему консольные версии стоят дороже компьютерных, другая часть в принципе ошеломлена таким ценообразованием на проект, в котором не нужно было осуществлять массу затрат, включая сценарии, диалоги и озвучку.

По мнению геймеров, ремейки не должны стоить как полноценные созданные с нуля видеоигры, тем более когда незадолго до релиза обновлённой версии культового хоррора выйдет похожий проект The Callisto Protocol от создателя Dead Space, стоимость которого аналогична ремейку.

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Безусловно, недовольство геймеров можно понять, но, к сожалению, толстосумы-издатели понимают только язык денег, и если с ремейка Dead Space они их не получат, что весьма маловероятно, то ни на какие перемены в «консерватории» можно не рассчитывать.

#electronic arts #ea motive #dead space
2
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Геймеры неприятно удивлены стоимостью ремейка Dead Space
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как и в прошлой линейки, плата на пол карты всего. Воздух будет идти на оперативку как и в прошлый раз
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