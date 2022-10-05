$60 на PC, $70 — на консолях. Откровенный перебор даже с учётом бешеной инфляции.

После того как игровая индустрия наполовину превратилась в перевыпуски и переосмысления уже ранее вышедших игр, разработчики и издатели расслабились и стали устанавливать за подобные товары ценники, как будто за совершенно новые разработки с нуля. Естественно, игроков такое положение дел совсем не устраивает, и когда вчера в мире (кроме «санкционированных» стран вроде России) стартовали предварительные заказы на ремейк Dead Space, геймеры лишь убедились в том, что в индустрии творится форменный беспредел.

реклама

Так, стандартное издание ремейка Dead Space на PC предлагается за $60, а на консолях — за $70. Часть геймеров недоумевает, почему консольные версии стоят дороже компьютерных, другая часть в принципе ошеломлена таким ценообразованием на проект, в котором не нужно было осуществлять массу затрат, включая сценарии, диалоги и озвучку.

По мнению геймеров, ремейки не должны стоить как полноценные созданные с нуля видеоигры, тем более когда незадолго до релиза обновлённой версии культового хоррора выйдет похожий проект The Callisto Protocol от создателя Dead Space, стоимость которого аналогична ремейку.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Безусловно, недовольство геймеров можно понять, но, к сожалению, толстосумы-издатели понимают только язык денег, и если с ремейка Dead Space они их не получат, что весьма маловероятно, то ни на какие перемены в «консерватории» можно не рассчитывать.