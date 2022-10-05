Хоть что-то новое в жанре.

Разработчики из студии Omega Force, которых мы хорошо знаем по играм серии Dynasty Warriors, совместно с издательским лейблом EA Originals опубликовали новый трейлер «охотничьего» экшена Wild Hearts, про который мы на этой неделе говори уже несколько раз. Новый ролик демонстрирует именно игровой процесс проекта, что приятно.

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В опубликованном видео запечатлены охотничьи угодья, звери, фантастическое оружие и различные приспособления охотника. Не стоит забывать, что Wild Hearts — симулятор охотника с фэнтезийным уклоном, поэтому и набор декораций и предметов тут соответствующий.

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Wild Hearts должна поступить в продажу 17 февраля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Игрок здесь окажется в декорациях средневековой феодальной Японии с элементами фэнтези и фантастики. Всё внимание здесь будет уделено охоте на кэмоно, которые мутировали и теперь доставляют много неприятностей здешним жителям.