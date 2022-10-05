Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: геймплей «охотничьего» экшена Wild Hearts с демонстрацией оружия, угодий и не только
Хоть что-то новое в жанре.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Разработчики из студии Omega Force, которых мы хорошо знаем по играм серии Dynasty Warriors, совместно с издательским лейблом EA Originals опубликовали новый трейлер «охотничьего» экшена Wild Hearts, про который мы на этой неделе говори уже несколько раз. Новый ролик демонстрирует именно игровой процесс проекта, что приятно.

реклама

В опубликованном видео запечатлены охотничьи угодья, звери, фантастическое оружие и различные приспособления охотника. Не стоит забывать, что Wild Hearts — симулятор охотника с фэнтезийным уклоном, поэтому и набор декораций и предметов тут соответствующий.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Wild Hearts должна поступить в продажу 17 февраля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Игрок здесь окажется в декорациях средневековой феодальной Японии с элементами фэнтези и фантастики. Всё внимание здесь будет уделено охоте на кэмоно, которые мутировали и теперь доставляют много неприятностей здешним жителям.

#wild hearts #omega force
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Electronic Arts, Koei Tecmo и Omega Force занялись производством высокобюджетной «охотничьей» игры Wild Hearts
Официальный анонс Wild Hearts — «охотничьей» игры в антураже фэнтезийной Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
21
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
254
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
Обзор нового формата оперативной памяти Dell CAMM DDR5
12
Обзор ПК с барахолки за 50 рублей, от проблем с рамкой сокета до подставы от NVIDIA
24
Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
20
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
14
Факты указывают, что именно США взорвали Северный поток – кто толкает ЕС в каменный век
30
Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
10

Сейчас обсуждают

rikki_tikki
22:39
А еще американцы от голода птиц ловят и едят. Видел репортаж журналистов из КНДР
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
Антон Васильев
22:38
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
kilobait3
22:37
если с акселем и положением то успевает в парк до падения с учетом питальника. если конечно не втащить ему на стоке.
Обзор внешнего жесткого диска Silicon Power Stream S05 4 TB
XAM
22:34
С учетом количества и качества составляющих ядерной триады РФ, "обиженки" обламаются наносить ядерные удары по территории РФ, тем более ради унтерменьшев населяющих приганичные регионы РФ. Эффективнос...
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
kilobait3
22:33
даже кастом выходит в пол цены. если не считать работу и оснастку с химией. ласт стоит дорого даже для старта.
Обзор внешнего жесткого диска Silicon Power Stream S05 4 TB
swr5
22:32
Мы судим о земле (Земном шаре) с т.зр. нашего трехмерного мира, но истинная картина мироздания нам неизвестна в полной мере, возможно для наблюдателя из более высших измерений типа 4-ое, 5-ое и др. ко...
Через пять лет NASA отправит на изучение Титана - спутника Сатурна аппарат Dragonfly
kilobait3
22:30
блеки с пула на шило, парк на юсту по тайму системы или выкл, вв под задержку после поднятия питальника, бг на блин после набора и будут жить лет 20-30. вд еще с 2000ого кидают юзера. зелень у них тол...
Обзор внешнего жесткого диска Silicon Power Stream S05 4 TB
klounzelot0
22:29
Факты указывают, что именно США взорвали Северный поток – кто толкает ЕС в каменный век
XAM
22:27
Не проститутке рассуждать о договорах.
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
AmazingShot
22:25
США запретят продавать Китаю быстродействующие чипы памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем