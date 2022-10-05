И это прогноз самих разработчиков. Сами понимаете, невероятно оптимистичный.

О том, что CD Projekt RED прорабатывает идеи будущей игры серии The Witcher, нам известно ещё с весны. Действие проекта явно будет развиваться в новом сеттинге с новыми действующими лицами, но говорить о чём-то более конкретном пока даже смысла не имеет. О том, что даже в среднесрочной перспективе релиз новинки можно даже не ждать, сегодня недвусмысленно объяснил руководитель CDPR Адам Кичиньский.

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По его словам, раньше, чем через три года — в 2025 году — новый «Ведьмак», который сейчас ходит внутри студии под рабочим названием Polaris, точно не выйдет. Более того, 2025 год — это идеальное развитие событий, которое в игровой индустрии, как известно, и особенно у CD Projekt RED, никогда не случается.

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Напомним, что вчера CD Projekt RED объявила о работе сразу над несколькими проектами, включая героя данного материала, сиквел Cyberpunk 2077 и многие другие интересные игры и ответвления.