Кажется, на то есть объективные причины.

Внимательные инсайдеры обратили внимание на то, что Bethesda обновила дату релиза ролевой игры Starfield в базе данных Steam. Теперь там установлена дата 29 декабря 2023 года — соответствующие изменения были внесены 3 октября.

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Напомним, изначально разработчики планировали выпустить проект 11 ноября 2022 года — спустя ровно 10 лет с момента выхода The Elder Scrolls V: Skyrim. Позже мы узнали о переносе релиза на начало 2023 года, но фанаты, увидев тот самый геймплейный ролик с конференции Microsoft, поняли, что и эта примерная дата слишком оптимистичная.

В любом случае, 29 декабря 2023 года — дата весьма условная. Она может поменяться — причём, даже на более позднюю. Ещё из интересного: Bethesda недавно добавляла на страницу игры некий новый «пакет», но после быстро его удалила.

Напомним, релиз ролевой игры Starfield запланирован на ПК и Xbox.