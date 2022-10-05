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Разработчики из студии Awaken Realms и журналисты издания IGN опубликовали видеоматериал с геймплеем ролевого экшена Tainted Grail: The Fall of Avalon. Данный проект представляет собой «сборную солянку» идей о короле Артуре и легендах о нём. Первоначально Awaken Realms собирала деньги на свою игру через Kickstarter, где смогла достичь заметных успехов.

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Tainted Grail: The Fall of Avalon — ролевая игра с открытым миром, огромным количеством квестов и действительно работающей (так заявляют авторы) системой с выбором и последствиями. Данный проект является творческой адаптацией кооперативной настолки, но, кажется, «заточен» под одиночное прохождение.

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Tained Grail: The Fall of Avalon выйдет в раннем доступе Steam до конца текущего года.