Что и требовалось доказать.

Инсайдеры и прочие обладатели «секретной» информации уже не первый месяц утверждают, что в стенах студии Kojima Productions готовится новый проект, и, возможно, даже не один. Слухи ходят разные, но уже в начале декабря их должно будет стать ощутимо меньше: о том, что первые детали нового творения Хидео Кодзимы будут оглашены в рамках мероприятия The Game Awards 2022, сообщил сам мэтр в своём Twitter-аккаунте на ломаном английском языке.

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Что собой представляет данный таинственный проект, до сих пор неизвестно. Зато слухи ходят самые разнообразные: одни утверждают, что мы имеем дело с сиквелом Death Stranding, другие — что Кодзима взялся за старое и готовит переосмысление Silent Hill. Третьи — что речь вообще идёт о проекте в полностью новой франшизе.

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Где правда, а где ложь, узнаем в ночь с 8 на 9 декабря.