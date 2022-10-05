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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
NetherRealm не готовит никаких игровых анонсов ко дню 30-летия серии Mortal Kombat
Что весьма странно. Хотя бы бумажный анонс уж точно бы не повредил.
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В эту субботу серии файтингов Mortal Kombat исполнится тридцать лет. Возраст, до которого доживают только избранные игровые франшизы, что в целом является показателем их жизнеспособности и умения адаптироваться под меняющиеся условия. Казалось бы, столь серьёзный юбилей — идеальный повод анонсировать новую часть Mortal Kombat или, на худой конец, новую Injustice. Так-то оно так, но никаких анонсов именно 8 октября NetherRealm Studios делать не собирается, о чём в своём Twitter сообщил «отец» Mortal Kombat Эд Бун.

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По словам Буна, компания обязательно отметит тридцатилетие своей главной франшизы, но анонс следующей игры студии прозвучит отдельно от данного события.

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Скорее всего, новой игрой NetherRealm станет именно условная Injustice 3. Во-первых, с момента релиза второй части серии прошло уже пять лет, в то время как последняя Mortal Kombat появилась на свет относительно недавно — в 2019 году. Во-вторых, это было бы вполне логично: раз коллектив не хочет совмещать анонс с празднованием юбилея серии, значит, этот анонс не имеет к данной серии никакого отношения.

#netherrealm studios
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