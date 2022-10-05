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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
За сиквел Cyberpunk 2077 будет отвечать американское подразделение CD Projekt RED
Впрочем, не стоит раньше времени паниковать. Не всё так плохо.
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Вчера вечером, а не сегодня ночью или утром, как это пытаются выдать внештатные незваные писатели из смежного раздела, CD Projekt RED поделилась весьма амбициозными планами на будущее. Компания в том или ином формате работает над пятью новыми объектами интеллектуальной собственности, включая и полноценный сиквел Cyberpunk 2077.

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На текущий момент данный проект носит кодовое рабочее название Orion, и никаких подробностей о нём нет. Вчера было известно только то, что за работу над ним отвечает внутренний коллектив CD Projekt RED, но сегодня у данного тезиса появилось дополнительное разъяснение.

Как уточнил квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско, активная работа над Orion начнётся после выпуска дополнения Phantom Liberty для текущего проекта. Далее он вместе с «ключевой командой» Cyberpunk 2077 соберёт вещички и переедет в Бостон, где уже формируется североамериканское подразделение студии CD Projekt RED. Иными словами, формально сиквел будет создавать новый коллектив, но на практике основные лица в нём останутся теми же.

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Переезд в США позволит полякам набрать новую талантливую команду, а также в более тесном контакте трудиться с создателем Cyberpunk Майком Пондсмитом. Естественно, ни о каких сроках сдачи проекта в релиз пока даже и думать нет смысла. А уж то, сколько времени ушло на разработку оригинальной Cyberpunk 2077, пожалуй, напоминать не стоит.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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