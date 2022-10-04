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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
С выходом дополнения Dragonflight у World of Warcraft вновь подрастут системные требования
Справедливости ради, визуально игра с годами тоже развивается.
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В этом году World of Warcraft исполняется восемнадцать лет, и естественно, что с течением времени визуально проект также модернизировался, что, в свою очередь, выливалось в повышение системных требований. С выходом дополнения Dragonflight ситуация повторится, о чём стало известно из публикации системных требований, которым примерно должен соответствовать ваш компьютер, чтобы комфортно воспроизводить WoW с новым аддоном.

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Согласно публикации в разделе техподдержки Blizzard, от пользователей потребуется как минимум компьютер примерно следующей конфигурации:

  • процессор: четырёхъядерный с тактовой частотой 3 ГГц — поколения Intel Core Haswell или AMD Ryzen Zen;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 900 Series или AMD GCN 4th gen или Intel iris Xe Graphics;
  • 128 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • разрешение не ниже 1280 x 720 точек.

Рекомендуется следующая конфигурация:

  • процессор: шестиядерный с тактовой частотой 3,5 ГГц — поколения Intel Core Coffee Lake или AMD Ryzen Zen 2;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX или AMD RDNA 2 или Intel Arc 7 Graphics;
  • 128 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • разрешение не ниже 1280 x 720 точек.

Прежние требования, как нетрудно понять, были ощутимо скромнее: от игроков треовалось иметь видеокарту GeForce GTX 760 или Radeon RX 560, объём необходимой оперативной памяти составлял 4 Гбайта, а минимальное рабочее разрешение составляло 1024 x 768 точек.

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Будут ли в Dragonflight внесены графические изменения, которые отразят и оправдают собой повышение системных требований, узнаем 28 ноября.

#blizzard #world of warcraft
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