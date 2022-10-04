Здесь героя озвучивает знаменитый Трой Бэйкер.

В Сети появилась информация о триллере Fort Solis, для озвучки которого позвали известных актёров Троя Бэйкера и Роджера Кларка. Ещё раньше мы узнали, что в этой игре нам нужно будет примерить на себя роль инженера Джека Лири (его озвучивает Кларк), который отправился изучать дальнюю шахтёрскую колонию Марса.

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Помощь герою станет оказывать доктор Уайатт Тейлор (его озвучивает Бэйкер). Вместе напарникам придётся разгадать все тайны, случившиеся где-то глубоко под грунтом красной планеты. Сейчас разработчики выпустили новый тизер, который оформлен как видеодневник героя. В представленном ролике идёт рассказ об одном «заболевшем» сотруднике, который, кажется, и вовсе скончался.

Что по новым деталям, то тут следует обратить внимание на интервью главы студии Fallen Leaf Джеймса Тинсдейла, в рамках которого новые сведения и были раскрыты. Например, из этого разговора мы узнали, что в качестве основных источников вдохновения команда разработки указала Detroit: Become Human и The Quarry. В этих проектах был большой упор на повествование, который взят на вооружение авторами Fort Solis.

А вот в плане визуального стиля проект многое возьмёт у той же Dead Space с её узкими коридорами и тому подобным. Не обошлось и без упоминания кинофильма «Луна 2112», которым довольно часто вдохновляются разработчики приключенческих игр про неуютный космос.

Геймплей Fort Solis — это исследование марсианской станции с видом от третьего лица безо всякого оружия. Наш герой ведь инженер, поэтому всякого рода инструмент под рукой всегда будет, но не «огнестрел». Также придётся взламывать двери, противостоять врагам в кинематографичных схватках и заниматься изучением местной базы данных. Наконец, вариативность и наличие множества концовок обязательно помогут повысить реиграбельность Fort Solis, но тут важно, чтобы интересно было проходить и в первый раз.

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Дата релиза Fort Solis не объявлена, проект точно выйдет на ПК, а также на консолях Xbox и PlayStation.