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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA показала трейлер игрового процесса ремейка Dead Space
Обещала — сделала. Вот это по-нашему.
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О том, что 4 октября Electronic Arts совместно со студией EA Motive покажут свежий геймплейный видеоролик ремейка Dead Space, нам было известно уже сравнительно давно. Радует, что своё обещание компания держит, поэтому буквально только что соответствующее видео было опубликовано.

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Ничего особо важного в нём, впрочем, показано не было: лишь нарезка из геймплейных кадров в разных локациях. Но на то он и геймплейный трейлер, а не полноценная продолжительная запись игрового процесса без монтажа.

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Релиз ремейка запланирован на 27 января на всех актуальных платформах. Обновлённая версия культового космического хоррора во многом расширит элементы оригинального проекта, поэтому он наверняка будет рекомендован к прохождению как новичкам, так и к бывалым фанатам франшизы.

#electronic arts #ea motive #dead space
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