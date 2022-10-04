По изначальному плану, в состоятельность которого из простых игроков мало кто верил, дополнительный режим с элементами «рогалика» в Hitman 3 должен был появиться до конца текущего года. Как оно постоянно бывает в современной игровой индустрии, скептически настроенные граждане в очередной раз оказались правы: сегодня представители IO Interactive сообщили, что режим Freelancer, а именно такое официальное название он носит, будет применён к игре лишь 26 января следующего года.
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Замысел данного режима сравнительно прост: в нём должны возникать процедурно (случайно) генерируемые элементы, включая контракты и прочие задания. В общем, режим для тех, кому надоела линейность и предсказуемость базовой игры.
Обновление с режимом Freelancer будет бесплатным для всех владельцев лицензии Hitman 3.