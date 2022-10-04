Как будто кто-то сомневался в ином исходе.

Пока некоторые наши тщетно изображающие из себя авторов сайта незваные помощники повторяют материалы многодневной давности, в игровой индустрии тем временем происходят действительно свежие события. Так, например, буквально только что стало известно, что военная стратегия Company of Heroes 3 не выйдет 17 ноября. Вместо этого релиз решили отложить на три с лишним месяца — до 23 февраля 2023 года.

реклама

Авторы из Relic Entertainment не стали придумывать никаких оригинальных причин, заявив вместо этого, что дополнительное время необходимо, чтобы довести проект до уровня качества, которого он заслуживает. Что бы на самом деле ни скрывалось под этим повторяемым разработчиками игр из раза в раз заявлением.

Напомним, что Company of Heroes 3 расскажет о средиземноморском и североафриканском фронтах Второй мировой войны, которые хоть и даже близко по масштабу не стояли с восточным фронтом, но также внесли свою лепту в достижение союзной победы. Кроме того, восточный фронт — слишком изъезженная тема, эксплуатация которой в видеоиграх уже начинает вызывать больше отрицательные эмоции.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Проект создаётся при непосредственном участии сообщества, так что на выходе, в теории, должна получиться достойная RTS.