Ну, не объяснять же, почему это не так, в самом деле.

До июля следующего года сделка между Microsoft и Activision Blizzard должна вступить в свою законную силу, завершив все формальности и неурядицы и получив одобрения всех антимонопольных органов стран, где официально присутствуют данные компании. Пока что всё идёт по плану, ну а чтобы у людей не возникало сомнений в том, что слияние двух гигантских компаний пойдёт всем на благо, на официальном сайте Microsoft появилась соответствующая страница-памятка.

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На ней Microsoft объясняет, какие преимущества получат игроки, разработчики и игровая индустрия в целом. По мнению рэдмондского гиганта, игрокам данное слияние обеспечит большее количество игр на больших платформах, при этом имея возможность получать их как по подписке, так и единоразовым платежом (по-старинке).

Разработчики игр, в свою очередь, получат новые возможности в деле обеспечения предпродажной подготовки, более высокую доходность вследствие большего охвата аудитории, а также гибкость в плане платёжных систем.

Игровая индустрия в целом тоже от этого слияния должна выиграть. По крайней мере, по мнению самой Microsoft. Например, утверждается, что данное слияние обеспечит большую конкуренцию как на мобильных, так и на «традиционных» платформах. Наконец, свою роль сыграют инвестиции, позитивная рабочая культура и прочие плоды многолетнего развития компании.

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Напомним, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard оценена в $68,7 и является крупнейшей в игровой индустрии на сегодняшний день.