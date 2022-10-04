Там есть пиратка. Если что.

Разработчики из Asobo Studio совместно с издательством Focus Entertainment опубликовали новый трейлер приключенческого экшена A Plague Tale: Requem, посвящённый двум союзникам главных героев Амиции и Гуго — Софии и Лукасу.

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Лукаса должны признать фанаты оригинальной A Plague Tale: Innocence, а вот София — персонаж новый, она является лидером пиратов, но вместе с Лукасом будут благородно помогать нашим героям. Решение загадок, стелс, разные неудобные ситуации — типичные случаи, при которых обратиться к Софии и Лукасу просто необходимо.

Приключенческая игра от Asobo Studio продолжит историю брата и сестры, которые отправились в очередное странствие в суровом, полном тьмы мире. Авторы обещают подарить нам много игровых ситуаций, когда придётся делать сложный выбор для спасения героев.

«Амиция и Гуго отправляются на юг, чтобы начать новую жизнь вдали от чумы и помочь Гуго обуздать родовое проклятие. Но силы Гуго просыпаются вновь, — и вот они, полчища крыс, несущие на серых спинах смерть и разрушение. Брат и сестра снова вынуждены бежать... На этот раз их ведёт пророчество о далеком острове, который может стать ключом к спасению Гуго.

Узнайте вместе с героями, на что вы готовы пойти, чтобы выжить и спасти своих любимых. Нападайте скрытно или залейте свой путь кровью врагов, но что бы вы ни выбрали — к вашим услугам обширный арсенал оружия, инструментов и сверхъестественных способностей».

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Напомним, релиз A Plague Tale: Requem должен состояться 18 октября. Среди целевых платформ есть PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Проект также создаётся для Nintendo Switch («облачная» версия).