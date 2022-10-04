Появились, например, семь новых языков. Зачем — неясно, но появились.

Когда в апреле этого года была запущена игровая платформа VK Play, которая, в теории, должна стать отечественной заменой Steam и Epic Games Store, сделано это было в формате бета-версии. Иными словами, раньше срока, чтобы продемонстрировать, что такая платформа в стране в принципе есть и готова принимать пользователей. Спустя полгода компания VK объявила о том, что период бета-тестирования завершился.

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С полноценным запуском на VK Play появились достижения, новостная лента, чаты, системы загрузки снимков экрана и многое другое. Открылся кабинет разработчика, в котором можно будет смотреть подробную статистику и заниматься прочими необходимыми для авторов игр вещами. Кроме того, интерфейс сервиса перевели на семь дополнительных языков, включая английский, немецкий, французский, арабский, испанский, польский и турецкий. Итальянского, китайского и японского в списке почему-то нет, но, по-видимому. Это вопрос времени и желания.

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Стоит отметить, что некоторые отечественные разработчики уже выбрали VK Play как свою основную платформу. Например, многообещающий амбициозный российский проект Atomic Heart будет распространяться на PC в российском регионе только через VK Play. Если захотите получить новинку в Steam, придётся это делать через махинации с регионами, подарками и прочими затратными по времени действиями.