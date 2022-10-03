И ещё какая-то игра от студии Кодзимы.

День без утечек — день, прожитый зря. С одной стороны, слив данных в Сеть — событие отрицательное, поскольку заранее оповещает о планах компаний, с другой стороны, по тем же самым причинам это и положительное событие, поскольку позволяет выстроить некие планы и надежды. Сегодня на просторах Сети появилась внутренняя документация Sony, которая «подтверждает» некоторые ранее публиковавшиеся утечки и инсайды.

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Из документации следует, например, что в производстве находятся PC-версии Horizon Forbidden West и Returnal, а также некий загадочный проект Ocean, разработчиком которого является студич Kojima Productions. Кроме того, в списке упоминается некая игра под названием Horizon Online, которая, судя по названию, будет представлять собой мультиплеерное ответвление франшизы.

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Является ли данный документ подлинным, сказать пока, естественно, невозможно. Но одно совершенно точно: если кто-то сфабриковал данную утечку, то работа проведена большая и весьма убедительная.