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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Bethesda рассказала, как будет праздновать 25-летие Fallout
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Bethesda у себя на сайте рассказала, каким образом собирается отметить 25-летие игровой серии Fallout. Компания сразу дала понять, что вся нужная информация по празднованию такой важной даты будет дублироваться вот на этом сайте. Там игрок всегда сможет узнать, проведение каких мероприятий разработчики запланировали на текущую неделю.

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Начнём с того, что онлайновая ролевая игра Fallout 76 вновь станет временно бесплатной. В период с 4 по 11 все заинтересованные смогут отправиться на поиски приключений в Аппалачию и протестировать свежую экспедицию в The Pitt. А подписчикам сервиса Prime Gaming организуют временно бесплатный доступ к Falllout 76 аж до 1 ноября. Разработчики также решили отметить обладателей подписки Xbox Game Pass Ultimate — им полагается один месяц премиум-подписки Fallout 1st, но забрать её нужно до 24 октября и только один раз на аккаунт.

Наконец, позабытая Bethesda стратегия Fallout Shelter получит обновление впервые за четыре года. Игроки получат доступ к новой цепочке заданий, по ходу прохождения которой придётся столкнуться с инопланетной угрозой, а также нанять новых обитателей Убежища и вооружить их совершенно новым оружием.

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В рамках празднования 25-летия Fallout компания Bethesda намерена также проводить розыгрыши, распродажи, ретроспективы разработчиков и многое другое. За всеми подробностями можно обратиться к специальной заметке на официальном сайте.

#bethesda #fallout
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Ремастеры Fallout 3 и Nev Vegas? да ну неее...ремастер Fallout и Fallout 2? да ну зачемм....Давайте лучше на Fallout Shelter обновление накатим.
Bethesda рассказала, как будет праздновать 25-летие Fallout
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