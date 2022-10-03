Инсайдеры сообщают об этом уже много месяцев.

Electronic Arts начинает подготовку к скорому анонсу новой части серии Need for Speed. По крайней мере, соответствующий незамысловатый вывод можно сделать, взглянув на обновлённый дизайн страниц культовой франшизы в основных социальных сетях. Обычно подобные преобразования происходят перед соответствующими анонсами, так что и в этом случае, полагаем, ситуация будет аналогичной.

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Информация о том, что Need for Speed будет анонсирована в октябре и выпущена в начале декабря, поступала в Сеть ещё на прошлой неделе от авторитетного инсайдера Тома Хендерсона.

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Согласно имеющимся сведениям, новинка должна была выйти ещё в прошлом году, но из-за того, что студию Criterion Games «припахали» к работе над Battlefield 2042, сроки сдвинулись на целый год.