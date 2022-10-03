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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Серверы Overwatch официально отключены — проект готовится к завтрашнему превращению в Overwatch 2
Что из этой эволюции выйдет, поживём-увидим.
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Сегодня у Overwatch начался переходный период. Прошлая игра уходит в небытие, давая дорогу более современной версии самой себя — Overwatch 2. Серверы проекта были отключены, чтобы подготовить их к обновлениям, которые невозможно реализовать, что называется в «горячем» режиме.

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В таком состоянии серверная инфраструктура Overwatch пробудет примерно сутки — до запуска Overwatch 2, которая технически заменит собой первую часть. Ничего экстраординарного в данной процедуре нет: её проходят все игры, которых ожидают масштабные обновления, требующие полной перезагрузки систем и установки нового программного обеспечения.

Напомним, что Overwatch 2 внесёт в игру новые правила. Во-первых, сражения будут проходить в формате «5 на 5» (1 танк, 2 героя класса «Урон» и 2 бойца поддержки) против «6 на 6» в первой части. Во-вторых, появится новый основной режим «Натиск», задачей в котором является сопровождение крупного робота, по правилам, частично напоминающим перетягивание каната. Также ожидайте новые поля боя, трёх новых героев на релизе, ну и массу веселья (наверное).

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Overwatch 2 будет распространяться по условно-бесплатной модели и монетизироваться за счёт боевых пропусков. В следующем году, по плану, игра дополнится масштабным кооперативным PvE-режимом.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
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