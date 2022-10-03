Как это уже сделали многие.

Движок Unreal Engine 5 продолжает тяжёлой поступью покорять всё новые и новые франшизы, включая и весьма крупные и известные, такие, как The Witcher, следующая часть которой будет создаваться именно на самом современном движке от Epic Games. Сегодня же по Сети распространился слух о том, что аналогичное решение о переезде на UE5 рассматривают авторы игр серии Halo.

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По мнению журналистов, данная информация частично подтверждается тем фактом, что для создания нового игрового режима для Halo Infinite отвечающей за него студии Certain Affinity необходимы специалисты с опытом работы с Unreal Engine 4, переход от которого к пятой номерной версии будет максимально безболезненным для соискателя.

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В среде девелоперов бытует мнение, что Unreal Engine 5 сейчас вне конкуренции в плане богатства возможностей и удобства пользования, что выливается в сокращённые сроки производства игр и, как следствие, в повышение их конкурентоспособности вследствие снижения стоимости производства.