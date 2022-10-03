Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев побеседовал с журналистами «Известий» и поделился своими мыслями о необходимости регулирования игровых валют в стране, дабы исключить возможность их использования за пределами изначально предусмотренных рамок. По словам Моисеева, игровые валюты можно использовать для отмывания денег и даже для спонсирования терроризма.
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Данная сфера финансовой деятельности никак не контролируется в России, и с этим предлагается наконец-то навести порядок. Ранее в июле этого года аналогичное предложение уже высказывал Росфинмониторинг, но теперь, по-видимому, оно вышло на куда более высокий уровень принятия решений. По сведениям Росфинмониторинга, не каждая игровая валюта имеет под собой потенциальную опасность: в большинстве случаев ими можно расплачиваться только за внутриигровые покупки, которые не имеют никакого влияния на реальный мир. В редких случаях, например, в Roblox, игровую валюту можно конвертировать в настоящие деньги. Надо полагать, контролю будет подвергаться только второй тип игровых валют.
Стоит отметить, что с необходимостью регулирования игровых валют согласны в том числе и эксперты в соответствующей области. Например, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что с ростом игрового рынка, в котором повсеместно применяются внутриигровые валюты, без надлежащего контроля за этой сферой финансовой деятельности обойтись нельзя.
К криптовалютам этот рынок, по словам экспертов, приравнять нельзя, но введение инструментов идентификации пользователей поможет в нивелировании случаев отмывания денег и прочей незаконной экономической деятельности.