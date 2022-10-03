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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Crystal Dynamics подумывает о воскрешении серии Legacy of Kain
Не вполне ясно, правда, в каком виде.
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Тёмнофэнтезийная приключенческая серия Legacy of Kain канула в небытие в далёком 2003 году, когда вышла последняя её часть под названием Legacy of Kain Defiance. С тех пор о существовании данной франшизы многие успели позабыть, ну а разработчики из Crystal Dynamics помнят и даже, по всей видимости, «прощупывают почву» с явным намерением как-то эту серию возродить.

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По крайней мере, такой незамысловатый вывод можно сделать, если обратить внимание на небольшой опрос, в котором Crystal Dynamics интересуется мыслями игроков касательно возможного выпуска ремейка или ремастера одной из первых игр серии, создания полноценного продолжения или же осуществления её полного перезапуска.

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Неизвестно, какие результаты будут получены по итогам опроса, но бытует мнение, что большинство игроков проголосовали бы именно за ремейк одной из оригинальных Legacy of Kain. Подкрепляется данное мнение тем фактом, что для сиквела уже упущено время, поскольку события предыдущих игр серии давно выветрились из памяти геймеров. Полный запуск также вероятен. В любом случае, просто так подобные опросы не формируются: очевидно, в среднесрочной перспективе имеет смысл ждать приятный анонс.

#crystal dynamics
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