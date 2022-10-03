Разработчики из студии Small Impact Games совместно с издательством Team17 определились с точной датой релиза Marauders — кооперативного лутер-шутера про альтернативную вселенную, в которой Первая мировая не заканчивалась. Проект поступит в ранний доступ Steam уже сегодня, 3 октября. Как вы понимаете, анонс осуществили случился благодаря соответствующему трейлеру.
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Прямо сейчас идёт предстартовый марафон «Мародертон», в рамках которого разработчики показывают игровой процесс актуальной версии Marauders, а также предлагают принять участие в предварительном тестировании всем оформившим предзаказ игрокам.
Напомним, Marauders — многопользовательский тактический экшен с видом от первого лица, действие которого разворачивается во вселенной научно-фантастической антиутопии. Игрок здесь предлагают стать космическим пиратом и попробовать выжить в космосе на собственном корабле. Действие проекта происходит в альтернативных 1990-х, где индустриализация Земли дошла до предела, вынудив многих покинуть родную планету.
В каждом матче у геймеров будет возможность улучшать снаряжение с помощью ценных материалов, добытых в ходе «дерзких набегов на неповоротливые межзвёздные фрегаты». Ещё Marauders предложить принять участие в активностях с высадкой на астероиды.
Ключевые особенности:
- суровый мир дизельпанка: откройте для себя жестокую антиутопию, где Первая мировая война никогда не заканчивалась, а люди вынуждены грабить и исследовать космос в борьбе за выживание.
- набеги и грабежи: окунитесь в мир научной фантастики — сразитесь на поле боя, заполучите ценные ресурсы и постарайтесь остаться в живых, чтобы не лишиться своих богатств!
- тактический шутер от первого лица: выживайте в одиночку или в команде из трех игроков. Приготовьтесь к реалистичным боевым столкновениям с вражескими командами и ИИ.
- снаряжение и опыт: сохраняйте лучшее снаряжение для следующих матчей, улучшайте оружие с помощью модификаций и повышайте шансы на выживание, открывая новые предметы за накопленный опыт.
- улучшение кораблей и незабываемые сражения в космосе: повысьте огневую мощь своего корабля, постройте абсолютно новое судно из награбленных ресурсов или захватите чужое силой.
Marauders будет доступна на ПК (Steam и официальный сайт). Сколько времени проект пробудет в раннем доступе — узнаем позже.