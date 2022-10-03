Как вам хорошо известно, Horizon Zero Dawn создавалась на излёте жизненного цикла консолей PlayStation 4, которые ещё на момент своего анонса уже были сильно морально устаревшими. В связи с этим в прогрессивных геймерских кругах бытует мнение, что графика в данном проекте не соответствует требованиям времени и должна быть усовершенствована. Что ж, по всей видимости, разработчики из Guerilla Games прислушались к этому прогрессивному сообществу: сегодня ряд авторитетных СМИ начали сообщать о том, что в стенах студии готовится ремастер или ремейк первой части приключений Элой.
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Согласно имеющимся сведениям, в обновлённой версии Horizon Zero Dawn будет представлено усовершенствованное освещение, текстуры более высокого разрешения, а также более детализированные модели. На ремейк данное описание не тянет, однако источники пока предпочитают склоняться к мысли, что итоговый продукт может оказаться как ремастером, так и ремейком — более масштабной модернизацией оригинала. Вдобавок отмечается, что обновление, скорее всего, будет эксклюзивом для PlayStation 5.
Спустя несколько часов после появления соответствующей информации журналисты издания Gematsu уточнили, что она попала в руки игровых СМИ из утечки внутренней документации Sony касательно будущих проектов компании. Пока что журналисты продавили в Сеть сведения о ремастере/ремейке Horizon Zero Dawn, но велика вероятность, что в ближайшее время начнут поступать сведения и о других проектах внутренних студий Sony.