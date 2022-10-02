На этой неделе в продажу поступил футбольный симулятор FIFA 23, и учитывая тот факт, что игры данной серии из раза в раз продаются немыслимыми тиражами, предсказать лидера чарта продаж в Steam на этой неделе не составило никакого труда. Что, с одной стороны, забавно, поскольку можно почувствовать себя пророком низкого разряда, а с другой, печально, поскольку идеально характеризует современную игровую индустрию.
реклама
Важно отметить, что в десятке лидеров последние много месяцев безусловным лидером является портативный ПК Steam Deck, но мы намеренно не делаем на этом факте акцент, поскольку, давайте по справедливости, данному «товару» не место в игровом чарте. И Valve пока не торопится внести изменения в соответствующие правила.
На третьем месте расположилась Need for Speed Heat. Удивительного в этом ничего быть не должно: во-первых, в данном проекте проходили выходные бесплатного доступа, а во-вторых, его продавали с умопомрачительной скидкой в 95 %.
Десятка лидеров в целом выглядит следующим образом:
- Steam Deck;
- FIFA 23 Ultimate Edition;
- Need for Speed Heat;
- FIFA 23;
- Cyberpunk 2077;
- Bonelab;
- Slime Rancher 2;
- FIFA 23 (предзаказ);
- Call of Duty Modern Warfare II;
- Call of Duty Modern Warfare II Vault Edition.