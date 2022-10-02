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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
FIFA 23 стартовала со второго места в недельном чарте продаж Steam
И это весьма печально, если поразмыслить.
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На этой неделе в продажу поступил футбольный симулятор FIFA 23, и учитывая тот факт, что игры данной серии из раза в раз продаются немыслимыми тиражами, предсказать лидера чарта продаж в Steam на этой неделе не составило никакого труда. Что, с одной стороны, забавно, поскольку можно почувствовать себя пророком низкого разряда, а с другой, печально, поскольку идеально характеризует современную игровую индустрию.

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Важно отметить, что в десятке лидеров последние много месяцев безусловным лидером является портативный ПК Steam Deck, но мы намеренно не делаем на этом факте акцент, поскольку, давайте по справедливости, данному «товару» не место в игровом чарте. И Valve пока не торопится внести изменения в соответствующие правила.

На третьем месте расположилась Need for Speed Heat. Удивительного в этом ничего быть не должно: во-первых, в данном проекте проходили выходные бесплатного доступа, а во-вторых, его продавали с умопомрачительной скидкой в 95 %.

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Десятка лидеров в целом выглядит следующим образом:

  • Steam Deck;
  • FIFA 23 Ultimate Edition;
  • Need for Speed Heat;
  • FIFA 23;
  • Cyberpunk 2077;
  • Bonelab;
  • Slime Rancher 2;
  • FIFA 23 (предзаказ);
  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • Call of Duty Modern Warfare II Vault Edition.
#steam #valve
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