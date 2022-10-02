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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На покупку всей «косметики» в Overwatch 2 из первой части потребуется порядка $12 тысяч
А кто-то рассчитывал на справедливую монетизацию?
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Как известно, Overwatch 2 будет распространяться по условно-бесплатной модели, а это значит, что вся монетизация проекта будет осуществляться за счёт боевых пропусков и покупки обликов персонажей и прочей необязательной «косметики», если этого кто-то, конечно, пожелает.

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Безусловно, абсолютное большинство игроков в Overwatch 2 будут представлять собой бывших игроков в первую часть, где у них наверняка уже разблокированы все необходимые им косметические элементы. Но точно также безусловно, что будут в сиквеле и новички. И вот, один из пользователей Reddit подсчитал, сколько реальных денег потребуется, чтобы в условиях Overwatch 2 купить весь косметический контент, переходящий в сиквел из первой части. Выяснилось, что не просто много, а архимного.

В среднем у персонажей имеется по 10—12 «легендарных» обликов, по 4—6 «эпических обликов», по 7—9 эмоций, по 8—9 победных поз, по три с лишним десятка реплик, по 25—28 граффити, а также по 4—5 анимаций лучшего момента матча. Чтобы приобрести весь этот контент на каждого из переходяших в Overwatch 2 персонажей, коих насчитывается тридцать два, вам потребуется порядка двенадцати тысяч долларов.

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Напомним, что Overwatch 2 станет доступна в формате ранней версии (только мультиплеер) уже во вторник, 4 октября. В сиквеле на момент раннего релиза будут изменены правила игры, внедрены новые поля боя, а также добавлены три новых персонажа. Последующих героев предстоит открывать через «гринд» боевого пропуска.

#blizzard #overwatch 2
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